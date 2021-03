USA. Szturm na Kapitol może się powtórzyć? Służby w gotowości

USA. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w gotowości. Wszystko przez teorie rozpowszechniane przez ruch QAnon. Według niektórych członków w czwartek Donald Trump po raz drugi zostanie zaprzysiężony na prezydenta USA.

O sprawie informuje "Associated Press". Straż Kapitolu przekazała, że służby wywiadowcze USA mają informacje świadczące o "możliwym spisku" ruchu QAnon, by wtargnąć do Kongresu w czwartek.

Jednak w stolicy USA nie są planowane większe protesty. Nie ma również doniesień, by członkowie ruchu QAnon zamierzali przyjechać w ten dzień tłumnie do Dystryktu Kolumbii.

Dlaczego czwartek jest tak kluczowy? Otóż według niektórych członków ruchu QAnon Donald Trump powinien zostać zaprzysiężony na prezydenta USA 4 marca.

W przeszłości ten dzień często był wybierany jako data inauguracji przywódcy kraju. Zmieniło się to po 1933 roku - od tego czasu prezydent USA rozpoczyna kadencję 20 stycznia.

Jednak pojawiają się głosy, że próba ponownego szturmu na Kapitol jest mało realna z powodu licznych zabezpieczeń, które zostały wprowadzone po ostatnim incydencie, do którego doszło 6 stycznia. Kompleks budynków został ogrodzony płotem, na stałe stacjonują oddziały Gwardii Narodowej z długą bronią. Mimo wszystko w czwartek wokół parlamentu pojawią się dodatkowe jednostki straży Kapitolu.

Przypomnijmy: 6 stycznia doszło do gwałtownych zamieszek w Waszyngtonie, które przeniosły się do Kapitolu. Grupa protestujących zdemolowała rządowe budynki, śmierć poniosło wówczas pięć osób.

Do protestów doszło tuż po przemówieniu Donalda Trumpa, który przekonywał, że doszło do sfałszowania wyborów i to on powinien wciąż rządzić krajem.

Z tego powodu Izba Reprezentantów USA oskarżyła byłego prezydenta o "podżeganie do powstania". Doszło do procesu impeachemntu Trumpa, jednak ostatecznie Senat go uniewinnił.