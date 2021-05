USA. Szczepionka uczyniła ją milionerką. Pierwsza wygrana w loterii w Ohio

Jak do tej pory loteria nie przyczyniła się do znacznego przyspieszenia procesu szczepień. W Ohio od momentu jej uruchomienia zainteresowanie szczepieniami urosło o 6,6 proc., czyli podobnie jak w ostatnim czasie w całym kraju (6,7 proc.). Do tej pory zaszczepionych pierwszą dawką zostało tam 45,1 proc. mieszkańców. W skali całego kraju pierwszą dawkę przyjęło dotychczas 49,7 proc. mieszkańców.