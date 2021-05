USA. Sukces rakiety Muska. Starship w końcu bezpiecznie wylądował

Starship wystartował z Teksasu w Stanach Zjednoczonych, następnie po osiągnięciu wysokości około 10 kilometrów wykonał kilka manewrów i wrócił na Ziemię. Podczas lotu doszło do niewielkiego pożaru paliwa, ale na szczęście szybko udało się go ugasić.

Prototypy statku Starship mają około 46 metrów wysokości i są napędzane trzema silnikami rakietowymi. To model zaprezentowany po raz pierwszy w 2019 roku.

Kiedy polecą ludzie?

Statki Starship produkowane przez SpaceX docelowo mają służyć do przewożenia ludzi na Marsa oraz do znacznie szybszych, niż robią to rejsowe samoloty, lotów między miastami na świecie.