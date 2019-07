USA. Strzelanina w supermarkecie Walmart. Nie żyją dwie osoby

Nieznany sprawca otworzył ogień do osób, które robiły zakupy w supermarkecie Walmart w mieście Southaven. To trzecia co do wielkości aglomeracja w stanie Mississippi. W wyniku wydarzenia zginęły dwie osoby.



Ratownicy medyczni przewożą rannych strzelaniny w Walmarcie do szpitala 30 lipca 2019 roku (East News, Fot: Associated Press)

Do strzelaniny doszło we wtorek rano w Walmarcie - największej sieci supermarketów w USA.

Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca strzelaniny oraz policjant zostali ranni. Mężczyzn przewieziono do pobliskich szpitali, poinformował CNN szeryf okręgu DeSoto Bill Rasco.

Carlos Odom był jednym ze świadków zdarzenia.

- Usłyszałem strzały. Więcej niż tuzin. Jedyne, co pomyślałem, to biegnij! Schroniłem się w moim samochodzie. To jest szaleństwo. Świat jest szalony w dzisiejszych czasach – relacjonował świadek strzelaniny.

