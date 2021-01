USA. Strzelanina w Indianapolis. Nie żyje kobieta w ciąży

USA. Strzelanina w Indianapolis. Pięć ofiar, w tym kobieta w ciąży

Władze Indianapolis poinformowały, że do "masowego morderstwa" doszło w godzinach porannych. W jej wyniku zginęło pięć osób, w tym ciężarna kobieta. - To, co wydarzyło się tego ranka, nie było aktem zwykłej przemocy z użyciem broni. To, co wydarzyło się tego ranka, było masowym morderstwem - powiedział burmistrz Indianapolis Joe Hogsett.