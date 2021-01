USA. Serwisy społecznościowe blokują Donalda Trumpa

W środę podczas toczącego się posiedzenia Kongresu, mającego uznać wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, do budynku na Kapitolu wtargnęła grupa zwolenników Donalda Trumpa. Doszło do starć ze służbami. Parlamentarzyści zostali ewakuowani.

Trump opublikował w środę na Twitterze nagranie wideo, w którym wzywa swoich zwolenników, do pokojowego rozejścia się do domów. Prezydent USA stwierdził jednocześnie, że "wybory skradziono" i powtórzył, że zostały one sfałszowane.