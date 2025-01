Pożar w restauracji w Gdyni. Ewakuowano 60 osób

Jak informuje serwis Gdynia 112, pożar wybuchł we włoskiej restauracji CasaCubbedu. Przypomina, że dwa lata temu również doszło tam do pożaru. Wówczas - jak się okazało - pożar był efektem podpalenia.

Reporter Radia ZET Maciej Bąk przypomina, że "według doniesień mediów to m.in. w tej sprawie zatrzymany został Olgierd L."

Olgierd L. to znana postać trójmiejskiego świata kryminalnego oraz środowiska kiboli i skrajnej prawicy. Został on zatrzymany na początku grudnia przez ABW. Według ustaleń Onetu, jednym ze stawianych mu zarzutów było namawianie do podpalenia restauracji.