USA. Rocznica śmierci George'a Floyda. Jego rodzinę przyjął w Białym Domu Joe Biden

Terrence Floyd uznał zaproszenie do Białego Domu za zaszczyt. - Być tutaj to honor (…) spotkać się z prezydentem i wiceprezydentem, by przyjąć z ich strony okazanie naszej rodzinie troski i faktycznie wsłuchanie się w nasze obawy oraz w to, jak się czujemy w tej sytuacji. Uważam, że była to bardzo produktywna rozmowa i jestem za nią wdzięczny - powiedział Terrence Floyd.