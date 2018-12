USA: Robot spryskał pracowników Amazona gazem na niedźwiedzie. 24 osoby w szpitalu

W magazynie Amazona w New Jersey w USA doszło do nietypowego i groźnego zarazem wypadku. Robot uległ awarii i spryskał pracowników gazem na niedźwiedzie. Aż 24 osoby trafiły do szpitala, z czego jedna w stanie krytycznym.

USA: Robot spryskał gazem pracowników Amazona

Robot ze zautomatyzowanego systemu ochrony przed drapieżnikami gwałtownie przebił ćwierćkilogramową puszkę zawierającą aerozol na niedźwiedzie. Gaz zaczął się ulatniać w hali magazynowej Amazona. Kilkudziesięciu pracowników zgłosiło problemy z oddychaniem, pieczenie oczu i gardeł.

Kierownicy wezwali pomoc medyczną. Całe zagrożone skrzydło zostało ewakuowane. Na miejscu pojawiło się aż siedem karetek pogotowia. Ratownicy opatrywali 54 osoby. 24 poszkodowanych pracowników Amazona trafiło do szpitala, z czego jedna w stanie krytycznym.

Po akcji ratowniczej magazyn Amazona został przewietrzony. Policja z New Jersey twierdzi, że okoliczny mieszkańcy nie są zagrożeni.

Rozpylony gaz na niedźwiedzie zawierał kapsaicynę. To organiczny związek chemiczny, który wpływa na receptory bólu, powodując silne uczucie pieczenia w miejscach o dużej wrażliwości, m.in. w jamie ustnej. Kapsaicyna jest obecna w ostrych przyprawach i warzywach.

USA: Związek zawodowy broni pracowników Amazona

Stanowisko w sprawie wypadku zajął nawet jeden ze związków zawodowych z USA, mimo że pracownicy Amazona nie są w nim zrzeszeni. Retail, Wholesale and Department Store Union broni poszkodowanych. - Najbogatsza firma na świecie nie może być poza kontrolą wystawiając życie pracowników na ryzyko. Nasz związek nie spocznie dopóki Amazon nie zostanie uznany za odpowiedzialny za tę i wiele innych niebezpiecznych praktyk względem pracowników. Zautomatyzowane roboty Amazona stawiają ludzi dziś w sytuacji zagrożenia życia, efekty tego mogą być katastroficznie, a te w dłuższej perspektywie są nieznane - pisał w oficjalnym oświadczeniu szef związku Stuart Applebaum.

