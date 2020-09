USA. Przywódcy Serbii i Kosowa podpisali porozumienie. Pewien gest wzbudził falę komentarzy

- To prawdziwie historyczny dzień, wielki dzień dla tej pięknej części świata. Serbia i Kosowo zobowiązały się do normalizacji ekonomicznej. Po tragicznej historii i nieudanych negocjacjach mój rząd zaproponował nowy sposób na przezwyciężeniu podziałów - powiedział Donald Trump, który obecny był podczas podpisania porozumienia.

USA. Serbia i Kosowo podpisały porozumienie. Show skradł prezydent Serbii

Gdy Donald Trump mówił o przeniesieniu ambasady Serbii z Tel Awiwu do Jerozolimy prezydent Aleksander Vuczić przejrzał szybko dokument, a następnie zbliżył dłoń do swojego czoła.

Rzecznik Praw Dziecka i mocne słowa o LGBT. Adam Bielan: jeden nieprecyzyjny wywiad nie może być powodem dymisji

USA. Prezydent Serbii nie wiedział, co podpisuje? Wymowny gest

"Ten moment, gdy prezydent Serbii Vuczić zdaje sobie sprawę, że porozumienie, które podpisał (najprawdopodobniej bez czytania), zobowiązuje jego państwo do przeniesienia ambasady w Izraelu do Jerozolimy" - napisał na Twitterze Mark MacKinnon z "The Globe and Mail". Dziennikarz załączył też nagranie, na którym widać reakcję prezydenta Serbii.