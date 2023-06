USA: Przekręt stulecia z obornikiem. Mężczyzna ukradł 9 mln dolarów

Oszustwo trwało od marca 2014 r. do grudnia 2019 r. Mężczyzna twierdził, że jego firma CH4 Power zbudowała beztlenowe komory fermentacyjne w wielu mleczarniach w Kalifornii i Idaho. Miały one być w stanie wykorzystywać "mikroorganizmy do rozkładania materiału biodegradowalnego i przekształcania go w metan", który można następnie sprzedawać na otwarty rynek jako zielona energia.