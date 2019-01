USA: Przegłosowano ustawy budżetowe. Izba Reprezentantów nie da Trumpowi pieniędzy na mur

Izba Reprezentantów USA przegłosowała ustawy budżetowe, których celem jest zakończenie zawieszenia rządu federalnego. Nie przewidziano kwoty pięciu miliardów dolarów dla prezydenta Donalda Trumpa na budowę muru na granicy z Meksykiem.

USA: Donald Trump nie dostanie pieniędzy na mur

Od 22 grudnia trwa tzw. shutdown, czyli częściowe zawieszenie rządu federalnego USA. Wtedy to Senatowi nie udało się zagłosować nad prowizorium budżetowym, ponieważ Republikanie nie mieli szans na przeforsowanie ustawy przewidującej środki finansowe na budowę muru. Aby ustawy budżetowe zostały przyjęte, potrzeba było większości kwalifikowanej głosów (przynajmniej 60 w Senacie), podczas gdy Republikanie mieli w izbie wyższej przewagę zaledwie dwóch głosów.

Na nową kadencję w Izbie Reprezentantów przewagę mają Demokraci (235 do 199), dzięki czemu mogli oni tak przegłosować ustawy, by nie znalazły się w nich fundusze na mur graniczny Donalda Trumpa. - Nie ma argumentów mogących nas przekonać do zmiany stanowiska w sprawie muru - oświadczyła Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów.