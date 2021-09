USA. Przed Kapitolem odbył się protest w obronię uczestników zamieszek

W przeciwieństwie do potężnej demonstracji z 6 stycznia, tym razem na ulicach stolicy USA nie pojawił się żaden z amerykańskich kongresmenów. Do zebranych przemawiał jedynie kandydat na kongresmena z Georgii Mike Collins. Jego przemówienie nie spodobało się jednak zebranym, bo stwierdził, że należy ukarać osoby, które w czasie zamieszek uciekały się do przemocy.