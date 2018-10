USA: próbował wedrzeć się do budynku telewizji Fox 5. Został postrzelony

W Waszyngtonie mężczyzna starał się wtargnąć do biur telewizji Fox 5. Został powstrzymany przez jednego ze strażników. Padły strzały – podaje Polskie Radio 24.

Agresywny mężczyzny wyważył kopnięciem drzwi wejściowe do budynku telewizji Fox 5. Napastnika, przed wtargnięciem do środka budynku, powstrzymał jeden z ochroniarzy. Początkowo ostrzegł agresywnego mężczyzna, a następnie postrzelił go w klatkę piersiową.