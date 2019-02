USA: Powstaną kosmiczne siły zbrojne. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie Directive 4

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek rozporządzenie Directive 4. Dotyczy ono utworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych, kosmicznych wojsk Stanów Zjednoczonych. Nowa armia działałaby pod zwierzchnictwem amerykańskich sił powietrznych.

Prezydent USA powołał szósty rodzaj wojsk

- Nasi przeciwnicy są już w kosmosie czy nam się to podoba, czy nie — tłumaczył. - To, co czynią oni, będziemy robić i my. Te działania będą tyleż obronne, co zaczepne, ale teraz będziemy uprzejmi i będziemy mówić wyłącznie o zamiarach defensywnych – mówi Trump.