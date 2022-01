USA: Ponad 500 milionów dolarów do wygrania! Wielka kumulacja w loterii Powerball

Kumulacja powstała, ponieważ od 38 losowań z rzędu nikt nie wytypował właściwych numerów. Ostatnio to szczęście dopisało pewnej osobie ze stanu Kalifornia, która zgarnęła w październiku 2021 roku aż 699,8 miliona dolarów. Była to piąta co do wielkości wygrana w historii Powerball.