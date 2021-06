USA. Polak zatrzymany po ataku na Kapitol

Policjant zapewnił, że formacja ma "zerową tolerancję dla nienawiści i wszelkiej maści ekstremizmu". - A jeśli w sercu jesteś takim ignorantem, to od razu powinieneś oddać mi swoją odznakę i znaleźć inną pracę. Bo jak tego nie zrobisz, to ja zrobię to za ciebie - dodał.