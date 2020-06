USA. Podczas nocnych protestów policjanci zastrzelili mężczyznę

W poniedziałek 1 czerwca "The Sun" poinformowało, że podczas protestów przeciwko zabiciu George'a Floyda policja zastrzeliła mężczyznę. Jak informuje brytyjski dziennik, incydent miał miejsce piętnaście minut po północy.

Stacja telewizyjna WLKY przekazuje, że policjanci zaczęli strzelać do osób zgromadzonych na parkingu, by rozproszyć tłum. Funkcjonariusze zastrzelili jednego z uczestników protestu. Twierdzą, że w obronie własnej.

USA. Liczba protestujących miast wciąż rośnie

Najgorsza sytuacja panuje w Minneapolis w stanie Minnesota. W sobotę o godz. 20:00 rozpoczęła się tam godzina policyjna. Co więcej, została ona wprowadzona w niemal 40 miastach w USA. Może być ona stosowana co noc, dopóki zamieszki nie ustaną. Ponadto Tim Walz, gubernator stanu, zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach. Podkreślił również, że wszyscy, którzy udadzą się na protesty, będą w "bardzo niebezpiecznej sytuacji".