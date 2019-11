WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Przemysław Batorski 2 godziny temu USA. Po 36 latach sąd uniewinnił trzech mężczyzn skazanych na dożywocie Po 36 latach za kratkami trzej mężczyźni, niesłusznie skazani na dożywocie za zabójstwo 14-latka, wyszli na wolność. – To było piekło – powiedział jeden z byłych więźniów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie USA. Po 36 latach sąd uniewinnił trzech mężczyzn skazanych na dożywocie (iStock.com, Fot: IPGGutenbergUKLtd) USA. Po 36 latach więzienia trzej skazani na dożywocie wyszli na wolność Alfred Chestnut, Ransom Watkins i Andrew Stewart są już po pięćdziesiątce. Trafili za kratki na dożywocie po tym, jak sąd skazał ich za zabójstwo 14-letniego DeWitta Ducketta w Baltimore w 1983 roku. W chwili skazania mieli od 16 do 17 lat. Aresztowano ich w Święto Dziękczynienia. W 1983 roku sąd stwierdził, że trzej uczniowie zabili, żeby ukraść kurtkę swojego kolegi DeWitta Ducketta. Chłopak został zastrzelony w drodze do szkoły. Nie było żadnych dowodów, że to Alfred Chestnut, Ransom Watkins i Andrew Stewart byli zabójcami. Najpoważniejszym ich wykroczeniem były wagary. Co prawda, w domu Chestnuta znaleziono kurtkę podobną do tej, którą miał na sobie zamordowany, ale nie było na niej śladów krwi. Chociaż rodzina Chestnuta dowodziła, że kurtka zawsze należała do niego, proces prowadzony był z błędami. – Szkole, policji, prokuratorom, sędziom, mediom i społeczności zależało na szybkim wyroku, więc zignorowano oczywiste problemy z materiałem dowodowym – powiedział Shawn Armbrust, szef agencji Mid-Atlantic Innocence Project reprezentującej Ransoma Watkinsa. USA. Trzej mężczyźni uniewinnieni po 36 latach odsiadki – Sądzę, że to dla was bardzo niewiele znaczy, panowie, ale w imieniu naszego systemu sprawiedliwości przepraszam – powiedział sędzia Charles Peters, cytowany przez "Baltimore Sun", uniewinniając trzech skazańców. Sprawę zabójstwa z 1983 roku otwarto ponownie na prośbę Alfreda Chestnuta, który otrzymał nowe dowody świadczące o swojej niewinności. Ponieważ nigdy nie przyznał się do winy, nie przysługiwało mu przedterminowe zwolnienie. Zabójcą DeWitta Ducketta był prawdopodobnie inny uczeń, wówczas 18-latek, który sam został zamordowany w 2002 roku. W 1984 roku, kiedy Alfred Chestnut, Ransom Watkins i Andrew Stewart trafili do więzienia, Ronald Reagan wygrał po raz drugi wybory prezydenckie w USA, a Michael Jackson zdobył swoją ósmą statuetkę Grammy. Stany Zjednoczone były wstrząśnięte epidemią AIDS. W Europie nikt jeszcze nie wyobrażał sobie upadku Związku Radzieckiego, który (podobnie jak Polska) zbojkotował organizowane w tym roku igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Trzej byli skazańcy będą mieli dużo do nadrobienia. Przynajmniej dwóch z nich nigdy nie jeździło samochodem – podało CNN. Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl