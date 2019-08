USA. Panika na Times Square. Ludzie myśleli, że to strzały

USA zamarło. Na Times Square w okręgu Manhattan w Nowym Jorku wybuchła panika. Na nagraniach, które trafiły już do sieci widać setki uciekających osób. Jak się później okazało, nie działo się nic zagrażającego ich zdrowiu i życiu.

W USA doszło ostatnio do kilku tragedii. Co najmniej 29 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w dwóch strzelaninach, które miały miejsce zaledwie w ciągu 13 godzin w różnych częściach kraju . Amerykanie są w szoku i wielu z nich nie czuje się bezpiecznie.

Prawdopodobnie przyczyniło się to do zdarzenia, które we wtorek późno w nocy miało miejsce na Times Square w Nowym Jorku. Na nagraniach w sieci widać, jak tłum ludzi ucieka w panice. Przed czym? Zdaniem dziennikarzy, wystraszono się "ryku silników motocykli". Grupę osób przestraszył hałas. Myśleli, że dzieje się coś niebezpiecznego, a reszta zaczęła chronić się nie wiedząc, co tak na prawdę się dzieje.