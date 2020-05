USA, Nowy Jork. Samochód nowojorskiej policji wbił sie w grupę protestujących po śmierci George'a Floyda

W USA trwają zamieszki po śmierci George'a Floyda, który zginął kilka dni temu w Minneapolis, przyduszony przez policjanta. Amerykanie protestują w różnych stanach, a o rasizmie funkcjonariuszy wypowiadają się znane osobistości. Cały czas jednak dochodzi do nowych zdarzeń, które mrożą krew w żyłach. Tym razem samochód New York City Police wjechał w tłum protestujących na Brooklinie. Sprawę opisał New York Post.