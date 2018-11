USA: Nielegalni uchodźcy nie dostaną azylu. Trump interweniuje

USA: Nielegalni uchodźcy nie będą mogli ubiegać się o azyl w USA. To kolejny krok Donalda Trumpa w walce z falą imigrantów.

USA – nielegalni uchodźcy nie dostaną azylu

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa fala imigrantów zagraża państwu. Wiadomo, że amerykańska administracja planuje wprowadzić prawo, które zabroni uchodźcom ubiegania się o azyl w USA. Proponowany dekret mówi, że każdy uchodźca , który nie przekroczy granicy USA na oficjalnym przejściu granicznym, nie będzie mógł starać się o azyl. Administracji zależy, żeby nowe prawo zostało podpisane przez prezydenta przed przybyciem do granicy USA z Meksykiem karawany migrantów.

Obawy ministerstwa bezpieczeństwa USA

Uchodźcy w USA - interwencja Donalda Trumpa

Zgodnie z prawem prezydent USA ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia wjazdu cudzoziemców do kraju, jeżeli uzna to za leżące w narodowym interesie. Trump zapowiedział już, że jest gotów wysłać 15000 żołnierzy na granicę z Meksykiem. Ich zadaniem będzie powstrzymanie grupy 5500 migrantów (głównie z Hondurasu, Wenezueli i Salwadoru) przed przekroczeniem granicy USA.