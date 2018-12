USA: nie dostał wizy na pogrzeb zgwałconego dziecka, bo był z Gwatemali

USA: Nie dostał wizy na pogrzeb zgwałconej i zamordowanej córki. Powodem odmowy był fakt, że pochodził w Gwatemali.

W zeszłym miesiącu 13-letnia Hania Aquilar została zgwałcona i zabita po porwaniu sprzed własnego domu. Nastolatkę pochowano w sobotę w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Ojciec 13-latki, z pochodzenia Gwatemalczyk nie mógł wziąć udziału w pogrzebie własnego dziecka. Urzędnicy odmówili mu wydania wizy tymczasowej do USA w obawie, że może nie wrócić do Gwatemali.

Odmówienie wizy na pogrzeb

„Miałem nadzieję, że będą mieli serce, żebym mógł tam być na pogrzebie mojej córki. To bardzo smutne, była moją księżniczką, zawsze będzie moją księżniczką” – powiedział Noé w rozmowie z CNN.

Porwanie Hani Aquilar – okoliczności zdarzenia

Wiadomo, że przed porwaniem, rankiem 5 listopada Hania Noelia Aguilar czekała przed domem, żeby następnie pojechać do szkoły wraz z rodziną. W niespodziewanej chwili podjechał obcy mężczyzna, który zmusił dziewczynkę do wejścia do samochodu. Następnie pojazd odjechał. Miejscowe władze ogłosiły alarm i niezwłocznie rozpoczęły poszukiwania nastolatki. Niestety, ciało dziewczyny znaleziono 27 listopada na skraju wiejskiej drogi w hrabstwie Robeson. Aresztowano już podejrzanego o zabójstwo 34-letniego Michaela Raya McLellana. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów, w tym morderstwa, zgwałcenia, porwania i kradzieży. Obecnie znajduje się w więzieniu hrabstwa Robeson.