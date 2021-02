USA. Najnowsze odkrycie naukowców dotyczące wyginięcia dinozaurów. "Zagadka kompletna"

Od wielu lat naukowcy badają kwestie dotyczące wyginięcia dinozaurów. W tym temacie nie wszystko nadal jest ostatecznie potwierdzone. Dyskurs na ten temat rozpoczął się już pod koniec lat 70., kiedy to we Włoszech i Hiszpanii odkryto wysokie stężenie irydu oraz innych metali platynowych w cienkiej warstwie minerałów ilastych.

To one wyznaczały granicę okresu kredy. Tym samym odrzucono tezę, że wyginięcie dinozaurów spowodowane było globalną katastrofą, czy też serią erupcji wulkanów - czytamy w serwisie UT News.

Jak wyginęły dinozaury? Najnowsze doniesienia z USA

Co więcej, jest to jedyny na naszej planecie karter, który ma nienaruszone tzw. pierścienie szczytowe. Według popularnej tezy dotyczącej wyginięcia dinozaurów pył po uderzeniu na długi czas przesłonił słońce. Doprowadziło to do ochłodzenia klimatu, a w ostateczności do wyginięcia dinozaurów.