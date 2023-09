USA: Martwa kobieta w bagażniku. Policja ma podejrzanych. To sześciu "Żołnierzy Chrystusa"

Do aresztu trafiło pięciu mężczyzn. To dorośli młodzi mężczyźni w wieku od 22 do 26 lat, czterej z nich noszą to samo nazwisko, więc najprawdopodobniej są spokrewnieni. Zarzuty usłyszała też szósta osoba. To 15-latek.