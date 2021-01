USA. Kongres wznowił obrady. "Przemoc nigdy nie zatriumfuje"

USA. Chwilę po godzinie 2 w nocy (czasu polskiego - red.) w czwartek 7 stycznia Kongres wznowił liczenie głosów elektorskich. Wcześniej zostało ono przerwane przez tłum zwolenników Donalda Trumpa, który wtargnął do kompleksu parlamentarnego.

USA. Kongres wznowił obrady. "Potępiamy agresję i opłakujemy przelaną krew"

USA. Zamieszki na Kapitolu. Ranni i ofiara

Zamieszki, które przerwały obrady Kongresu , rozpoczęły się 6 stycznia po wiecu zwolenników Donalda Trumpa. Tłum otoczył kompleks parlamentarny, a część protestujących wdarła się do środka - na salę plenarną oraz do gabinetu Nancy Pelosi - spiker Izby Reprezentantów.

Agresja tłumu sięgnęła zenitu. Doszło do starć z funkcjonariuszami, a policja sięgnęła po broń. W wyniku zamieszek zginęła jedna osoba - kobieta, którą postrzelono w klatkę piersiową. Raniono kilkanaście osób i funkcjonariuszy. Co najmniej jeden policjant został zabrany do szpitala. W związku z agresją gubernator Dystryktu Kolumbii zdecydował o wprowadzeniu godziny policyjnej.