USA. Komendant Policji w Portland oddała swoje stanowisko czarnoskóremu porucznikowi

Po protestach, jakie rozpoczęły się w USA po śmierci George'a Floyda, Jami Resch, która była szefową policji w Portland, zrezygnowała ze swojego stanowiska. Jednocześnie poprosiła czarnoskórego Chucka Lovella, by ją zastąpił. Powiedziała, że jest on "właściwą osobą we właściwym momencie", a do tego "najbardziej współczującą, pokorną i autentyczną osobą".