USA. Kolejna porażka Trumpa w Pensylwanii. Sąd orzekł, że głosowanie korespondencyjne było legalne

Republikanie chcieli, aby Sekretarz Stanu Pensylwanii Kathy Boockvar anulowała wszystkie głosy pochodzące z głosowania korespondencyjnego lub upoważniła stanową legislaturę do wyznaczenia nowych elektorów. Biuro sekretarz stanu natychmiast przekazało sprawę do sądu, a sędzia pierwszej instancji wydał we wtorek tymczasowy nakaz wstrzymania procesu nadawania uprawnień wyborczych do czasu rozstrzygnięcia sprawy.