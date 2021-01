USA. Kłopotliwy dla Kamali Harris tekst usunięty przez "Washington Post"

O sprawie dotyczącej usunięcia tekstu, którego dopuścić miał się "Washington Post", poinformował jego nowojorski odpowiednik "New York Post". Obydwa dzienniki znajdują się na przeciwnych biegunach pod względem podejścia do amerykańskiej polityki.

USA. Kamala Harris szydziła z więźnia?

"To uczta, którą więzień dostaje, gdy prosi o trochę jedzenia" - mówiła Harris reporterowi "Washington Post". "New York Post" przypomniał, że z relacji Terrisa obecna wiceprezydent USA podczas opowiadania swojej historii wyraziła prośbę więźnia za pomocą gestów. "Wyciągała ręce do przodu, jakby dzierżyła metalowy talerz, z głosem drżącym, jak u starego Brytyjczyka zamkniętego w dickensowskiej celi" - relacjonował dziennikarz.