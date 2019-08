USA. Joe Biden wygrywa liczbą wpadek w walce o nominację demokratów

Joe Biden to jeden z weteranów Partii Demokratycznej. Były senator i wiceprezydent w rządzie Baracka Obamy z polityki odchodzić nie zamierza. Biden chce wygrać prawybory w swojej partii, a następnie pokonać Trumpa. Na drodze do zwycięstwa może być dla siebie największą przeszkodą.



76 letni Biden politykę amerykańską zna niemal od podszewki. Do Senatu dostał się jako jeden z najmłodszych senatorów w historii USA, kiedy miał niespełna 30 lat. Doświadczenie Bidena docenił sam Barack Obama, który wybrał senatora ze stanu Delaware na stanowisko wiceprezydenta.

Przyjaźń z Obamą się opłaciła

Licznik gaf rośnie

Joe Biden ma tendencję do popełnienia problematycznych wpadek w publicznych wypowiedziach.. Politykowi przytrafia się to na tyle regularnie, że dziennik "Time" stworzył listę 10 najgorszych potyczek Bidena na przestrzeni lat. Wpadki zaczęto wręcz prześmiewczo nazywać "Momentami Joe Bidena". Dziennikarze dotarli też do jego kontrowersyjnych wypowiedzi o Indianach, stosowaniu przekleństw czy uśmierceniu matki premiera Irlandii. W internecie nic nie ginie. Teraz na listę trafiła kolejna wypowiedź.