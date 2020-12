USA. Joe Biden podejmie historyczną decyzję? Lloyd Austin ma być sekretarzem obrony

Zmiana na stanowisku szefa Departamentu Obrony USA ma dokonać się w chwili oficjalnego zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Politico" podało we wtorek, że stanowisko, które piastuje obecnie Christopher C. Miller, już wkrótce przejmie Lloyd Austin.

Austin to były szef Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych. Kierował nim z nadania Baracka Obamy od 2012 do 2016 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. 67-latek nadzorował także siły amerykańskie stacjonujące na Bliskim Wschodzie. Był pierwszym czarnoskórym generałem na tym stanowisku.