USA. James Mattis w ostrych słowach zwrócił się do Donalda Trumpa

- To pierwszy prezydent w moim życiu, który nie próbuje zjednoczyć narodu amerykańskiego - powiedział generał James Mattis, były sekretarz obrony USA. Za pośrednictwem Twittera prezydent Donald Trump odpowiedział na te słowa. W Stanach Zjednoczonych jest ciągle niespokojnie po zabójstwie George'a Floyda.

- Donald Trump nawet nie udaje, że próbuje nas zjednoczyć. Wręcz przeciwnie, chce nas podzielić - podkreślił James Mattis, cytowany przez CNN.

- Jesteśmy świadkami konsekwencji trzech lat złego rządzenia przez prezydenta. Pozostaje nam samemu zjednoczyć się, bez Donalda Trumpa, wykorzystując mocne strony naszego społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie dni pokazują, że nie będzie to łatwe. Jesteśmy to jednak winni naszym współobywatelom, pokoleniom, które oddały życie, by bronić naszej ojczyzny - dodał były sekretarz obrony USA.

Zobacz wideo: Jarosław Gowin z ochroną. Polityk potwierdza doniesienia WP. "Zacząłem otrzymywać groźby"

USA. Zabójstwo George'a Floyda'. Wciąż niespokojnie

Mattis zdecydował się zabrać głos, ponieważ w USA wciąż jest niespokojnie po śmierci czarnoskórego George'a Floyda. Afroamerykanin zmarł w szpitalu bo brutalnej interwencji jednego z policjantów w Minneapolis. Funkcjonariusz przygniótł do ziemi Floyda. Nie reagował na krzyki ciemnoskórego mężczyzny, że ten nie może oddychać. W USA rozpoczęły się masowe, mimo pandemii koronawirusa, protesty przeciwko brutalnej akcji policji i rasizmowi.

Najbardziej niespokojnie jest w Minneapolis, gdzie protestujący podpalili m. in. komisariat policji. Donald Trump zdecydował się wysłać do Minneapolis Gwardię Narodową. Zagroził również, że jeśli będzie to konieczne, to do akcji wkroczy wojsko, które "będzie stało po stronie państwa". Do protestów dochodzi również w Waszyngtonie przed Białym Domem.

Donald Trump: Cieszę się, że go tutaj nie ma

Do Donalda Trumpa dotarły słowa Jamesa Mattisa. Prezydent USA zdecydował się odpowiedzieć byłem sekretarzowi obrony na Twitterze. "Najprawdopodobniej jedyną cechą wspólną moją i Baracka Obamy jest to, że oboje mieliśmy zaszczyt zwolnić Jamesa Mattisa, najbardziej przereklamowanego generała na świecie. Nie podobał mi się jego styl przywództwa. Cieszę się, że już go tutaj nie ma" - napisał Trump.

Generał James Mattis był sekretarzem obrony USA do 2018 roku. Później ustąpił ze stanowiska na znak protestu przeciwko polityce Trumpa wobec Syrii.