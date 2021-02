USA. Impeachment Donalda Trumpa. Drugi dzień procesu, udostępniono nagrania

USA. W Senacie trwa pierwszy w historii tego kraju proces o impeachment byłego prezydenta. W środę odbył się drugi dzień procesu. Izba Reprezentantów oskarżyła Donalda Trumpa, że ten podżegał do powstania przeciwko rządowi. Chodzi o szturm na Kapitol, który miał miejsce 6 stycznia.

Drugi dzień procesu impeachment Donalda Trumpa rozpoczął się we środę. Przypomnijmy, że to pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy to z urzędu odwołany ma zostać były przywódca kraju.

Senat zadecydował 9 lutego, że proces impeachment Donalda Trumpa jest zgodny z konstytucją (56:44 głosów). Proces byłego prezydenta USA kontynuowano w środę.

Na drugi dzień procesu impeachmentu Donalda Trumpa demokratyczni menadżerowie przygotowali prezentację materiału filmowego, który wcześniej miał nie być znany opinii publicznej. Jak dodano ma to rzucić światło na "skrajną przemoc" w trakcie zamieszek w Waszyngtonie, które wybuchły 6 stycznia.

Proces impeachment Donalda Trumpa

Przed środowym procesem byłego prezydenta USA jeden z menadżerów impeachmentu przekazał w rozmowie z portalem Politico, że pokazany zostanie materiał filmowy, pochodzący z kamer na Kapitolu oraz innych źródłem. Wideo ma pokazać "skrajną przemoc" ze strony uczestników zamieszek z nowego punktu widzenia.

Jak dodali wcześniej demokraci, jest to fragment przytłaczających dowodów na to, że Donald Trump bezpośrednio podsycił do szturmu na Kapitol. Przypomnijmy, że w zamieszkach zginęło 5 osób, a wiele zostało rannych.

Wcześniej informowano także, że drugi dzień ma skoncentrować się również na wydarzeniach, które poprzedziły zamieszki 6 stycznia.

Demokraci chcą dowieść, że Trump przekazywał swoim zwolennikom nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące fałszowania wyborów. Menadżerowie mają zamiar udowodnić, że przemoc, do której doszło w trakcie zamieszek, była "przewidywalnym" rezultatem czynów byłego prezydenta.

Zobacz też: Aleksander Kwaśniewski o Donaldzie Trumpie: politycznie będzie mu trudno

Donald Trump. Drugi dzień procesu byłego prezydenta

W środę oskarżyciele oraz obrońcy zaczęli przedstawiać swoje argumenty dotyczące zamieszek na Kapitolu. Każda strona ma na to łącznie 16 godzin.

Tak też się stało - demokraci w środę rozpoczęli od pokazania wcześniej wspomnianego materiału wideo, który pozyskany został nie tylko z kamer Kapitolu, ale także od uczestników zamieszek. Jak przekazał serwis CBS News, na nagraniu ukazano atak, który miał miejsce wewnątrz Kapitolu.

Na pierwszych minutach nagrania z monitoringu można zobaczyć funkcjonariusza policji Kapitolu Eugene Goodmana. Biegnie on korytarzem, aby dotrzeć do uczestników zamieszek, którzy wyważyli drzwi. Po drodze ostrzegł on jednego z senatorów, aby ten udał się w bezpieczne miejsce. Goodman próbował trzymać uczestników zamieszek z dala Senatu.

Udostępniono także nagrania z komunikacji radiowej między policjantami. Prosili oni dyspozytorów o wysłanie posiłków. "Zaczynają demontować stanowisko recenzentów" - powiedział jeden z nich. "Rzucają w nas metalowymi słupami" - cytuje słowa drugiego z mundurowych serwis CBS News.

W środę w trakcie procesu pokazano także moment, w którym doprowadzono do zastrzelenia Ashli Babbitt. Była to jedna z protestujących w Kapitolu 6 stycznia.

Na nagraniu słychać jak jeden z uczestników zamieszek mówi: "w porządku bez przemocy". Natomiast ktoś odpowiedział: "za późno. Bez tego nie słuchają" - relacjonowano natomiast BBC.

Gdy Babbit, weteranka wojskowa i zagorzała zwolenniczka Trumpa, próbowała wspiąć się przez rozbite okno, ustawodawcy byli zaledwie kilkaset metrów dalej. Wtedy też padł strzał. Policjant próbował bronić prawodawców.

W trakcie procesu Jamie Raskin, demokratyczny prokurator, dodał, że protestujący "zostali wysłani przez prezydenta". BBC News dodało także, że prawnicy Trumpa twierdzą, iż ten z racji na wolność słowa, miał prawo powiedzieć, że wybory były sfałszowane.

Przypomnijmy, że senatorzy w pierwszym głosowaniu zadecydowali w stosunku 56:44. Aby usunąć prezydenta potrzeba co najmniej 67 głosów.

Źródło: PAP, CBS News, BBC