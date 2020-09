USA. Huragan Sally zaatakował. "4 miesiące deszczu w 4 godziny"

- W Pensacoli mieliśmy 30 cali deszczu - ponad 30 cali, co daje cztery miesiące deszczu w ciągu czterech godzin - powiedziała w środę Ginny Cranor, szefowa Straży Pożarnej w Pensacola na Florydzie. Niektóre ulice przypominały potoki, a woda zakrywała niemalże w całości stojące na posesjach samochody.

Pensacola i inne części Florydy oraz Alabamy zostały zalane przez powodzie. Rzeki zbliżały się do niebezpiecznego poziomu, a w wielu hrabstwach obowiązywała godzina policyjna, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

Pieniądze dla polityków. Bogdan Zdrojewski: liczę, że nie popełnimy błędu

USA. Huragan Sally doprowadził do "historycznej katastrofy"

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przekazało, że huragan doprowadził do "historycznej i katastrofalnej w skutkach powodzi”. W hrabstwie Escambia należącym do Pensacola, co najmniej 377 osób zostało uratowanych z zalanych dzielnic.