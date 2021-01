USA. Donald Trump znosi restrykcje w podróżach. Ludzie Joe Bidena reagują

Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że od 26 stycznia zniesiony zostanie zakaz przylotu do USA z państw Strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brazylii.

"Przy pogarszającej się sytuacji pandemicznej i bardziej zaraźliwymi mutacjami pojawiającymi się na świecie, to nie jest czas na znoszenie restrykcji na międzynarodowe podróże" - napisała Psaki w mediach społecznościowych.

Poinformowała również, że to "rada medycznego zespołu" nowego prezydenta USA Joe Bidena rekomendowała, żeby nie znosić restrykcji przyjazdowych 26 stycznia.

USA. Joe Biden chce odwołać część najbardziej kontrowersyjnych decyzji

Klein, w memorandum przesłanym członkom nowego personelu Białego Domu, do tych decyzji zaliczył m.in. zniesienie zastosowanych przez Trumpa restrykcji dotyczących imigracji do USA z niektórych krajów muzułmańskich, podjęcie kroków w celu powrotu USA do paryskiego porozumienia klimatycznego oraz wprowadzenie obowiązku noszenia masek na terenie obiektów federalnych.