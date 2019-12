USA. Donald Trump żartuje ze "świątecznego prezentu" od Korei Północnej. "Może to będzie waza?"

O "prezencie bożonarodzeniowym" mówił wiceminister północnokoreańskiego MSZ. Pojawiły się obawy, że może chodzić o testy rakiet dalekiego zasięgu. - Dowiemy się co to za niespodzianka. Doskonale sobie z nią poradzimy - mówił Donald Trump.

Głos w sprawie zabrał teraz Donald Trump, który nie boi się "bożonarodzeniowego prezentu" od Korei Północnej - podaje reuters.com. Prezydent USA mówił, że "skutecznie poradzą sobie z niespodzianką". - Dowiemy się co to jest i zobaczymy co się stanie. Może to będzie piękna waza? Nigdy nie wiesz - żartował Trump.