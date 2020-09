USA. Donald Trump zapowiedział Trump uznanie Ku Klux Klanu i Antify za organizacje terrorystyczne

Jak informuje amerykańska telewizja CNN, plan Trumpa opiera się w dużej mierze na obietnicach ekonomicznych, takich jak obniżenie podatków dla przedsiębiorstw należących do mniejszości rasowych czy zachęceniu do inwestycji w obszarach o niskich dochodach.

Amerykański przywódca zaznaczył jednocześnie, że ustanowi obchodzony 19 czerwca "Juneteenth", Dzień Wyzwolenia, upamiętniający ostateczne zniesienie niewolnictwa w Ameryce, świętem federalnym. Jednak jak zauważa amerykański serwis, wymagałoby to zatwierdzenia przez Kongres.

Gospodarz Białego Domu zobowiązał się ponadto do stworzenia w drugiej kadencji 3 mln nowych miejsc pracy dla czarnoskórych oraz zapewnienia im łatwiejszego dostępu do kapitału.

Amerykańskie media podchodzą jednak dość sceptycznie do obietnic zapowiadanych przez ubiegającego się o reelekcję prezydenta. - Niektóre propozycje w planie Trumpa są sprzeczne z jego pierwszymi czterema latami urzędowania. Przyrzekł stworzyć narodowy projekt ułaskawienia, chociaż krytycy twierdzą, że jak dotąd ułaskawiał on głównie osoby mające powiązania z Białym Domem - zauważa "The Hill"