USA. Burza tropikalna Henry dotarła do wybrzeża. Setki tysięcy ludzi bez prądu

"Lokalne władze wzywały ludzi do opuszczenia plażowych miasteczek, ponieważ fale sztormowe wciąż zagrażają wschodniej części Long Island i południowej Nowej Anglii. (…) W niedzielę na obszarze New Jersey do Maine 140 tys. klientów zakładów energetycznych pozostawało bez prądu, choć niektórym przywrócono dostawy" - napisał "New York Times".