USA. Bernie Sanders trafił do szpitala. Demokrata przeszedł zabieg

78-letni Bernie Sanders, amerykański senator i jeden z najpoważniejszych kandydatów w Partii Demokratycznej typowanych na prezydenta USA, trafił do szpitala. Polityk przeszedł zabieg udrożnienia tętnicy. Przez kilka dni zawiesi także aktywność kampanijną.

Jeszcze we wtorek 78-letni Sanders prowadził kampanię w Las Vegas (Nevada). Jednak wieczorem amerykański senator gorzej się poczuł i trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej. Jak podało biuro jego sztabu wyborczego, polityk przeszedł zabieg wstawienia dwóch stentów. Było to konieczne z powodu niedrożności jednej z tętnic.