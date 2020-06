USA, Atlanta. Zginął kolejny Afroamerykanin

USA, Atlanta. Śmierć Afroamerykanina, Raysharda Brooksa

Doszło do konfliktu Brooksa z funkcjonariuszami. W pewnym momencie Afroamerykanin wyrwał jednemu z policjantów paralizator i próbował uciec. Wtedy policjant do niego strzelił. Raysharda Brooksa przewieziono do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Zmarł w szpitalu.