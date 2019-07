USA. Ambasador Wielkiej Brytanii zrezygnował ze stanowiska

Brytyjski ambasador Kim Darroch zrezygnował ze stanowiska w Waszyngtonie. To efekt wycieku korespondencji, w którym dyplomata miał określić prezydenta Donalda Trumpa jako "niepewnego".

Brytyjski ambasador po pierwszym półroczu prezydentury Trumpa pisał o tym, że "commander-in-chief" w swoich przemówieniach podaje fałszywe dane i zmyślone statystyki. Darroch w depeszach ujawnionych przez "Daily Mail" dawał także wskazówki brytyjskiemu rządowi jak postępować wobec 45. prezydenta USA. "Należy wychwalać go za to, co ostatnio zrobił. Kiedy to możliwe należy mówić o jego zwycięstwach" - pisał dyplomata.