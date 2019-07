"Bardzo głupi facet". Trump ostro o ambasadorze Wielkiej Brytanii

Donald Trump w serii ostrych wpisów na Twitterze skrytykował ambasadora Wielkiej Brytanii Kima Darrocha oraz premier kraju Theresę May. To pokłosie ujawnionych przez media depesz, w których dyplomata nazwał prezydenta USA "nieudolnym" i "niekompetentnym".

"Zwariowany ambasador, którego Wielka Brytania narzuciła Stanom Zjednoczonym, nie jest kimś, kto nas zachwyca, bardzo głupi facet. Powinien mówić swojemu własnemu kraju i premier May o jej nieudanych negocjacjach w sprawie brexitu i nie denerwować się moją krytyką na temat tego, jak źle zostało to poprowadzone" - pisze Trump.

W kolejnym wpisie prezydent USA przekonuje, że gdyby premier May posłuchała jego rad w kwestii brexitu, nie doszłoby do żadnego kryzysu. "Powiedziałem Theresie May jak zrobić ten deal, ale zrobiła to na swój głupi sposób i nie była w stanie tego załatwić. Klęska! Nie znam ambasadora, ale powiedziano mi, że to nadęty głupiec. Powiedzcie mu, może USA mają teraz najlepszą gospodarkę i siły zbrojne na świecie i to zdecydowanie..." - przekonywał.