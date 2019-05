USA. 99 lat więzienia dla lekarza, który dokona aborcji

Alabama ma od środy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne. Gubernator tego stanu Kay Ivey podpisała ustawę, która zakazuje przerywania ciąży niemal we wszystkich przypadkach. Lekarzowi, który dokona zabiegu, grozi nawet 99 lat więzienia.

Ustawa została przyjęta przez miejscowy senat stosunkiem głosów 25 do 6. Przeciwnicy nowego prawa zwracają uwagę, że wszyscy, którzy zagłosowali "za" to biali mężczyźni z Partii Republikańskiej.

Alabama. Zakaz aborcji budzi protesty

Przeciwnicy restrykcyjnych przepisów zapowiadają zaskarżenie ustawy do sądu federalnego. Wskazują, że są one sprzeczne z wyrokiem amerykańskiego Sądu Najwyższego z 1973 roku. Aborcję uznano w nim za konstytucyjne prawo kobiety.

Zwolennicy ustawy liczą na to, że gdy trafi ona ponownie do Sądu Najwyższego, to sporządzi on nową wykładnię konstytucji w tej sprawie.