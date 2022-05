USA. 3-letnia dziewczynka zabita podczas odprawiania "egzorcyzmów"

Rene Huezo, pastor i dziadek dziewczynki, powiedział, że to, co się wydarzyło, było "wolą Boga" i nie wierzy, że to egzorcyzmy spowodowały jej śmierć. Inny kaznodzieja z kościoła, Oscar Ayala, który nie był obecny podczas odprawiania egzorcyzmów, powiedział mediom: "Wiemy, że nie zrobiliśmy nic złego i wiemy, że mamy czyste sumienie".