USA. 3-latek strzelił do 2-latki. Później wypadek w drodze do szpitala

Do dramatycznych wydarzeń doszło w hrabstwie Polk na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. 3-letni chłopiec znalazł naładowaną broń i strzelił w kierunku 2-latki. Gdy dziewczynkę przewożono do szpitala, doszło do wypadku samochodowego. Dziecko jest w stanie ciężkim.