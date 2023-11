Urządził koszmar na ulicy. Napastnik z toporem w stanie krytycznym

Z informacji wynika, że ​​po przybyciu służb sytuacja uległa dalszej eskalacji: 25-latek bezpośrednio zaatakował funkcjonariuszy. Policja zmuszona była użyć kilka razy broni, poważnie go raniąc. Następnie przetransportowano go do kliniki w stanie krytycznym. Śledztwo w sprawie przejęła policja z Cloppenburgu.