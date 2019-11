WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze słupsk + 1 bałtyk Przemysław Batorski 1 godzinę temu Urząd Morski w Słupsku będzie zamknięty – zdecydował rząd. Związkowcy protestują Rząd chce zlikwidować Urząd Morski w Słupsku. Związkowcy sprzeciwiają się tej decyzji. Sprawdź, jakie urząd ma kompetencje i jakie będą skutki jego zamknięcia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Urząd Morski w Słupsku będzie zamknięty – zdecydował rząd. Związkowcy protestują. Na zdjęciu Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. (East News, Fot: Jakub Kaminski/East News) Urząd Morski w Słupsku do zamknięcia. Jakie ma kompetencje? Urząd Morski w Słupsku ma zostać zlikwidowany 1 stycznia 2020 roku. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Na razie nie podpisał się pod nim Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Likwidacja urzędu wiąże się z reformą administracji morskiej. W sprawie zamknięcia Urzędu Morskiego w Słupsku trwają konsultacje międzyresortowe z udziałem premiera, członków gabinetu oraz wojewodów: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Urząd Morski w Słupsku zajmuje się takimi sprawami, jak zagospodarowanie portów, remont nabrzeży i umocnień portowych, modernizacja przystani, współpraca ze Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną, inspekcja statków, ochrona środowiska (na przykład wydawanie pozwoleń na zatapianie w morzu substancji ze statków). Według strony portalmorski.pl w wyniku zamknięcia Urzędu Morskiego w Słupsku pracę może stracić nawet 1/3 pracujących tam urzędników. Decyzję jako "tragiczną" określił w oświadczeniu Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy. Urząd Morski w Słupsku do likwidacji. Co po jego usunięciu? Jeśli Urząd Morski w Słupsku rzeczywiście zostanie zamknięty, nad polskim wybrzeżem Bałtyku pozostaną jeszcze dwie takie placówki: w Gdyni i w Szczecinie. Zajmą się one wszystkimi sprawami sądowymi i administracyjnymi, w których stroną był w chwili zamknięcia Urząd Morski w Słupsku. Urząd Morski w Słupsku zarządza odcinkiem 170 kilometrów wybrzeża Polski – od 175. do 345. kilometra, licząc od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Ten pas sięga od Łeby po Kołobrzeg. Teraz będzie podzielony między Urząd Morski w Szczecinie i Gdyni, zgodnie z granicami województw. Nieco dłuższy odcinek z Kołobrzegiem i Darłowem przypadnie urzędowi w Szczecinie, Gdynia będzie zarządzać między innymi Łebą i Ustką. Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie przejmą zarówno kompetencje słupskiego urzędu, jak i jego mienie. Co więcej, urzędnicy pracujący w Słupsku trafią do Szczecina i Gdyni – również według swojego dotychczasowego obszaru pracy. Nabory do pracy w Urzędzie Morskim w Słupsku zostaną zamknięte bez rozstrzygnięcia. Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Marszałek Senatu dla WP. Grodzki mówi o nowych zadaniach dla Senatu 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące