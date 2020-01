Urodziła się w więzieniu. Córka żołnierza wyklętego walczy o 14 mln zł odszkodowania

Magdalena Zarzycka-Redwan urodziła się w więzieniu na Zamku Lubelskim. Walczy o 14 mln zł zadośćuczynienia za lata spędzone w komunistycznym więzieniu oraz zniszczoną młodość. Właśnie ruszył proces apelacyjny.

Przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie we wtorek ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla Magdaleny Zarzyckiej-Redwan za to, ze spędziła dwa lata dzieciństwa w więzieniu, a potem w domach dziecka. Była też napiętnowana za to, ze jest córką żołnierza wyklętego - podaje "Kurier Lubelski".