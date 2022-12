Urodziła dziecko podczas śnieżycy. Pomoc otrzymała online

W Buffalo, mieście w stanie Nowy Jork, szalejące śnieżyce spowodowały, że do mieszkającej tam kobiety w ciąży nie mogła dotrzeć pomoc medyczna. Mimo że do terminu porodu pozostało jeszcze trochę czasu, dzień przed Bożym Narodzeniem ciężarna Erica zaczęła odczuwać silne skurcze porodowe. Jej mąż zadzwonił po pogotowie. Do ich domu wysłano karetkę, ta jednak nie była w stanie przebić się przez zalegające na ulicach zaspy śniegu. W rezultacie mężczyzna zaczął szukać pomocy za pośrednictwem mediów społecznościowych.