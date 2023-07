Urbanik: Kiedyś nienawidziłem prawa. Dziś mówię z dumą: jestem prawnikiem

Po swoich wystąpieniach dostawałem maile czy wiadomości, gdzie mniej lub bardziej znane mi osoby, w tym moi studenci i studentki - za co jestem im głęboko wdzięczny - pisały, że to ma wartość. Bo pokazuję w ten sposób, że nie odpuszczam. Że nawet jeśli w tej chwili walka jest trochę beznadziejna, to się nie poddajemy.